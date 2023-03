Var : une fillette tuée par le transpalette de son grand-père

C'est un drame qui s'est déroulé dimanche matin à Fréjus. Une fillette âgée d’un an et demi a été écrasée par un transpalette électrique conduit par son grand-père. Les faits ont eu lieu dans un entrepôt familial où travaillait le grand-père dans la commune du Var. L'enfant aurait échappé à la vigilance de proches et se serait retrouvée sous l'engin.