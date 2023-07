Cavaillon : des piscines et des châteaux gonflables installés par des dealers ? La mairie porte plainte

Un paradis pour les petits et les grands... en apparence en tout cas. Pendant le week-end prolongé du 14 juillet, les habitants du quartier du Dr-Ayme à Cavaillon (Vaucluse) ont vu se monter divers équipements de loisirs sous leurs yeux. Ainsi, une piscine et un château gonflable mais aussi un trampoline géant ont été mis en place et des grillades ont été offertes gracieusement aux habitants.

Ce geste "généreux" n'est ni le fait de la mairie, ni d'associations de quartier mais pourrait être celui de trafiquants de drogue du secteur, comme l'a dénoncé Éric Ciotti sur Twitter. "À Cavaillon, les dealers ont installé un château gonflable, une piscine, un trampoline. Ici comme à Marseille, Nice, en région parisienne, les narcotrafiquants ont pris le contrôle. Engageons tous les moyens pour mettre fin à ce qui est devenu un État dans l’État !", a posté le président les Républicains, député, et conseiller départemental des Alpes-Maritimes, vidéo à l'appui.

De son côté, le collectif citoyen "Le chemin de l'école en toute sécurité" précise dans un communiqué publié le 15 juillet que "derrière cette façade alléchante, se cachait un plan visant à attirer davantage de clients vers le point de deal local".