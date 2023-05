Vaucluse : deux morts et un blessé dans des fusillades distinctes à Cavaillon

La victime a affirmé aux policiers qu'elle n'a pas été visée intentionnellement par le ou les auteurs du tir, qui sont arrivés à bord d'une Renault grise et ont ouvert le feu, avant de prendre la fuite. Un équipage de police, qui se trouvait par hasard dans le secteur au moment des faits, a également constaté la présence d'une personne avec une arme longue faire feu en direction d'un immeuble et non vers le blessé.

Au niveau de l'avenue des Arcoules enfin, aucun blessé n'est à déplorer et aucune douille n'a été découverte, mais des riverains ont assuré avoir entendu des tirs. Il s'agirait probablement de ceux qui ont résonné route des Courses, selon enquêteurs de la police judiciaire. Par ailleurs, vers 1h du matin, une Renault est retrouvée incendiée à Entraigues ainsi qu'un utilitaire à Caromb, deux communes à plusieurs dizaines de kilomètres de Cavaillon.