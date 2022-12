Vaulx-en-Velin : que sait-on de l'incendie qui a fait 10 morts dont 5 enfants près de Lyon ?

Le feu s'est déclaré en pleine nuit, dans un immeuble de sept étages. Des conditions qui ont rendu difficile l'intervention des pompiers et qui expliquent le lourd bilan du sinistre. "Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée, et sans doute les fumées sont venues condamner les évacuations dans les parties communes", obligeant les pompiers à "effectuer des évacuations et sauvetages par l'extérieur", par des "grandes échelles", a décrit sur LCI le commandant Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. "Sur ce type d'opérations, ce sont les conditions les plus défavorables pour nous" : grand immeuble, feu déclaré de nuit, "forte population à prendre en charge", a reconnu le sapeur-pompier.

Le bâtiment est par ailleurs situé dans une barre d'immeubles, dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon. Ce quartier fait l'objet d'une politique de renouvellement urbain, après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d'euros pour repenser ce qui devait devenir un éco-quartier et développer commerces de proximité et transports en commun.