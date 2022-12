Vaulx-en-Velin : un incendie de nuit parti du rez-de-chaussée, le pire scénario pour les pompiers

"On est dans les conditions les plus défavorables pour nous car on est dans un feu qui se déclare dans une grande barre d'immeuble de sept étages, de nuit. Vous avez les gens qui sont dans leurs appartements, avec un immeuble qui dispose de tous ses résidents, donc une forte population à prendre en charge", commente sur LCI-TF1 le Commandant Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.

"La particularité est que le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée et sans doute les fumées sont venues condamner les évacuations, à savoir les parties communes qui permettent l'évacuation des personnes. Dans ces cas-là, les pompiers n'ont qu'une seule et unique solution pour pouvoir sauver les résidents, c'est d'effectuer des évacuations et des sauvetages par l'extérieur à l'aide d'échelle à coulisse, plus connue sous le nom de grande échelle", précise-t-il sur notre antenne.