Baisse du nombre de voitures brulées au Nouvel An : que disent réellement les chiffres de l'Intérieur ?

Tout d'abord, ces données sont loin d'être exhaustives et manquent de précision pour permettre de comparer un année sur l'autre. Comment et à quelle heure les remontées sont-elles faites ? Tout le territoire est-il concerné ? Les voitures partiellement brûlées sont-elles prises en compte ? Nous avons contacté le ministère de l'Intérieur pour en savoir plus. À l'heure actuelle, nous n'avons reçu aucune précision ni les chiffres, ni les méthodes.

Il est pourtant vrai que les incendies de voiture ne sont pas rares à la Saint-Sylvestre, comme le confirme à TF1info Sebastian Roché. Directeur de recherche au CNRS, ce spécialiste en criminologie explique que "c'est un problème structurel en France". En 2002 déjà, on dénombrait 388 voitures brûlées et 79 interpellations. Après une augmentation pendant plus de dix ans, on a constaté une forte baisse en 2021, avec 861 voitures incendiées contre 1541 en 2020.

Mais certains chiffres restent parfois confidentiels. Durant plusieurs années, la doctrine du gouvernement consistait à ne pas les publier par peur d'encourager et d'inciter à la violence urbaine. En 2021, par exemple, les seuls décomptes provenaient de la presse. Celle-ci notait que 861 véhicules étaient partis en flammes.