Le nombre de vols de vélos explose à Paris et en petite couronne

Sandrine, Laëtitia, Karima, Thomas, Arnaud et Jacob n'ont effectivement jamais retrouvé leur bicyclette, qu'il s'agisse de vélos cargos ou de vélos de course à plusieurs milliers d'euros, de VTT ou de vélos de villes un brin moins chers. Tous pourtant étaient accrochés quand ils ont été dérobés.

"Les malfrats n'ont peur de rien. Certains enlèvent les boulons des poubelles pour partir avec les vélos, d'autres scient les arceaux métalliques en plein jour devant les passants, d'autres coupent les cadenas avec des pinces monseigneur, des meuleuses ou coupes boulons, d'autres encore les explosent à coups de marteau, poursuit la source policière. Tout est bon pour eux pour repartir avec l'engin, de surcroît quand il a de la valeur. Car au fil des ans, les délinquants du genre ont su se spécialiser et identifier les vélos les plus chers ou les plus prisés".

Chaque jour, sur la page Vélos volés Paris/Banlieue, qui compte plus de 10.000 membres, plusieurs annonces de bicyclettes disparues sont postées, avec photos, lieu du vol…