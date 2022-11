Vendée : l'assistante maternelle gardait 15 enfants à son domicile... au lieu de trois

Et pour que personne ne se rende compte de rien, l'assistante maternelle avait trouvé une combine des plus malhonnêtes. Comme le révèle Ouest-France, la nourrice avait, au moment du Covid, modifié les conditions d’accueil des enfants en raison des gestes barrières et demandé aux parents de conduire leur enfant devant le porche de chez elle et de ne plus les amener à l'intérieur. Ces derniers ont compris bien évidemment la demande et l'ont scrupuleusement respectée jusqu'à ce qu'ils ne réalisent ce qu'il se passait réellement dans le logement.

Les familles se sont alors regroupées en collectif. "En collectant les informations, elles ont compris que les versements du salaire s’effectuaient sur des RIB différents ; elles supposent que l’assistante cumulait près de 6000 euros de revenus par mois", rapportent nos confrères. Le collectif s'est également rendu compte que l'assistante maternelle avait tout fait pour que les parents ne se croisent pas, en établissant des plannings stratégiques. "Certains arrivaient à 7h30 et récupéraient leur enfant à 17h, tandis que d’autres n’étaient pas là avant 9h30 et repartaient plus tard le soir. Durant la journée, entre sept et dix enfants étaient ainsi présents simultanément dans la maison."