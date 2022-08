Vendée : ses cheveux sont aspirés au fond de la piscine, une fillette de 8 ans meurt noyée

Les vacances ont viré au drame. Une fillette de huit ans est morte noyée dans une piscine d'un camping aux Sables-d'Olonne (Vendée). Sur les images du 20H de TF1 visible en tête d'article, on aperçoit la piscine et le haut du jeu où s'est déroulé le drame, survenu lorsque la chevelure blonde de la jeune touriste néerlandaise s'est retrouvée bloquée dans une bonde, c'est-à-dire l'ouverture située généralement au fond d'un bassin et qui permet l'écoulement de l'eau.