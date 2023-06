Vendée : un prêtre traditionaliste condamné à 20 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur 27 mineurs

Les victimes, 16 garçons et 11 filles, avaient en majorité entre 12 et 15 ans au moment des faits. Certains viols et agressions ont été commis sur plusieurs enfants d'une même famille et au domicile des parents. "C’est fréquent chez les catholiques, les prêtres qui viennent déjeuner le dimanche chez les parents", avait souligné avant le début des audiences Me Hugues de Lacoste Lareymondie, avocat de 24 victimes.

Pierre de Maillard, âgé de 55 ans, était en poste à l'époque des faits au prieuré Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay, en Vendée. L'affaire avait éclaté en octobre 2020, trois mois après le dépôt de deux premières plaintes. D'autres victimes s'étaient ensuite rapidement manifestées. Le parquet de La Roche-sur-Yon évoquait 19 victimes en 2020. Près d'une dizaine d'autres seront mises au jour au cours de l'instruction.