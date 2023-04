Vendée : une rave-party sauvage rassemble près de 5000 personnes à La-Roche-sur-Yon

Selon Ouest-France, un collectif nantais est à l'origine de ce rassemblement, une "information confirmée par plusieurs participants qui ont reçu par SMS les coordonnées GPS de la fête, dévoilées au dernier moment". La rave-party, qui est toujours en cours, doit se poursuivre jusqu'au lundi 1er mai, indique le quotidien régional.

Des policiers et des gendarmes ont été dépêchés sur place et "un périmètre de sécurité a été installé afin de filtrer les accès et procéder à des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants", indique la préfecture, dans un communiqué. Des pompiers et des bénévoles de l’Association départementale de protection civile (ADPC) sont également présents, est-il précisé.