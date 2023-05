Drogue sur le dark web : coup de filet mondial, 288 arrestations

C'est l'une des opérations les plus fructueuses à ce jour. Dans le cadre d'une vaste opération coordonnée par l'Office européen de police (Europol) et impliquant neuf pays, les forces de l'ordre ont saisi la place de marché illégale "Monopoly Market" et arrêté 288 suspects impliqués dans l'achat ou la vente de drogues sur le dark web (un réseau internet clandestin, ndlr).

Plus de 50,8 millions d'euros (53,4 millions de dollars) en espèces et en monnaies virtuelles, 850 kilos de drogues et 117 armes à feu ont été saisis. Les drogues saisies comprennent plus de 258 kilos d'amphétamines, 43 kilos de cocaïne, 43 kilos de MDMA et plus de 10 kilos de pilules de LSD et d'ecstasy, détaille Europol.