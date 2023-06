Y a-t-il eu "moins de tirs et moins de cas mortels" suite à des refus d’obtempérer depuis 2017 ?

Selon les chiffres obtenus de la place Beauvau, plus de 25.000 refus d'obtempérer sont constatés chaque année par les forces de l’ordre en France. En 2021, près de 27.000 refus avaient été enregistrés, soit une hausse de près de 50% en dix ans. Conséquence ou non de cette augmentation, le nombre de tirs policiers suite à ces délits a, lui aussi, augmenté depuis 2017, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin. Dans son rapport annuel de 2021, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) constate que la majorité des cas (60%) où les forces de l'ordre font usage de leur arme "concerne des tirs sur véhicule".

Ainsi, 202 ouvertures du feu ont été recensées en 2017, contre 137 en 2016 et 122 en 2015. 170 tirs sur des véhicules en mouvement ont été enregistrées en 2018 et ce nombre s'est stabilisé autour de 150 usages d’armes par an entre 2019 et 2021, en légère augmentation sur la période (147 en 2019, 153 en 2020 et 157 en 2021). En somme, 119 tirs ont été dénombrés en moyenne chaque année sur la période 2012-2016, contre 165 tirs annuels recensés sur la période 2017-2021. Les chiffres manquent pour l’année 2022, mais il parait probable qu’elle ne soit pas en reste, puisqu’elle a donné lieu à un record du nombre de tirs mortels, avec 13 décès par arme à feu recensés à l’occasion de refus d’obtempérer.