Mécontent, il frappe un policier avec un sabre à Versailles

La victime n'a pas été blessée car l'auteur du ou des coups l'a frappé avec le dos et non la tranche du sabre. "L’homme auteur du coup et la femme qui ont pris la fuite n’ont pas été interpellés à cette heure", précise à notre rédaction la source judiciaire. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver les fuyards. Les images de caméras de vidéosurveillance pourraient notamment être exploitées.