Vesoul : deux femmes violemment agressées par un homme "sans raison apparente"

L'homme a ensuite agressé une femme de 71 ans "qui venait d'entrer dans un domicile. Il lui a asséné également de nombreux coups, avant que la petite fille de cette dame, présente au moment de l'agression, n'alerte les services de police", poursuit Arnaud Grécourt. "Les deux victimes, grièvement blessées, ont été hospitalisées, l'une d'elles présentant, au vu des premières constatations médicales, un pronostic vital engagé." Selon une source proche de la mairie, il s'agit de la septuagénaire.

L'individu a ensuite été interpellé par la police, a souligné Ludovic Ballester. Il a été présenté immédiatement à un psychiatre et sa garde à vue "a dû être levée et il a été décidé de son hospitalisation en établissement psychiatrique", a précisé le procureur. Il s'agit d'un homme "de 34 ans, ayant déjà été condamné notamment pour des faits de violence, présentant des troubles de la personnalité et ayant déjà reçu des soins psychiatriques par le passé", a-t-il ajouté.