Victoire du Maroc en coupe du monde : quelques incidents la nuit dernière en France

Au total, les policiers ont procédé à une vingtaine d’interpellations, essentiellement pour jets de projectiles. Par ailleurs, six policiers ont été légèrement blessés, ainsi qu’un chauffeur de bus à Argenteuil (Val-d'Oise) qui a reçu un projectile.

En zone gendarmerie, les militaires ont constaté environ 25 actions en France rassemblant plusieurs milliers de participants, notamment à Pierrelatte dans la Drôme ou à Libourne en Gironde. Parmi les incidents relevés : des feux de poubelles et des jets de projectiles. Il n'y a eu toutefois, selon les gendarmes, aucun blessé au cours de ces actions. Il n'y a pas eu non plus d'interpellation en zone gendarmerie.