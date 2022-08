Un documentaire Netflix, un film sur sa vie… le profil à peine croyable du fugitif de la Creuse

Ses méfaits sont connus du grand public, puisque deux documentaires et un film lui sont consacrés. Sur Netflix, The Puppet Master : Leçons de manipulation retrace les plans machiavéliques de cet arnaqueur qui s'est inventé une carrière au sein du MI-5, le service de la sûreté britannique. En 2005 déjà, un documentaire était dédié à cet arnaqueur hors pair intitulé The Spy who stole my life. Au cinéma, James Norton prête ses traits à ce manipulateur diabolique dans Rogue Agent, un film sorti le 27 juillet dernier, où figure également Gemma Arterton. La vie et les mauvais coups de cet imposteur de haut vol expliquent cet intérêt médiatique.