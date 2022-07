10e jour de feux en Gironde : une région meurtrie

La dune du Pilat se tient intacte, comme le dernier témoin d'un paysage qui n'existe plus actuellement. Pour la deuxième nuit d'affilée, l'incendie n'a pas progressé. Au loin, des fumerolles désignent les zones encore incandescentes. Des "fumerons" en langage de pompiers qu'il faut finir d'étouffer pour empêcher toute reprise. "Ces fumerons se traitent à pied essentiellement avec une petite lance et une pioche, car il faut gratter en profondeur pour aller refroidir la terre et les racines pour éviter que ça couve et que ça reprenne", explique Sergent-chef Jonathan Richaud, service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33).