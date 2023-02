VIDÉO - Cambrioleurs à 12 ans : enquête sur le phénomène des gangs d'adolescents

Depuis un an, Cynthia revit la scène sans relâche. Même si les mois ont passé, la jeune femme reste traumatisée par le cambriolage qu'elle a subi. "Là, c'est l'intérieur de mon appartement. Tout a été fouillé, tout a été retourné", explique-t-elle en tendant l'écran de son téléphone, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Sur la vidéo, son salon apparaît sens dessus dessous, ses sacs vidés et ses affaires éparpillées au sol.

Les trois adolescents qui ont défoncé la porte de son domicile ont depuis été interpellés. À 15 ans seulement, ils sont déjà connus pour des dizaines de casses. "En montant les escaliers, je vois un trou dans ma porte. J'étais en état de choc", se souvient Cynthia. Sur une photo, on peut constater que la moitié de celle-ci a été arrachée. "J'ai failli tomber dans les escaliers, tellement je ne m'attendais pas à cette vision. C'est vraiment l'image qui me reste de cet événement", raconte-t-elle.

Les policiers sont formels : ces enfants et adolescents apprentis cambrioleurs sont de plus en plus nombreux, et surtout de plus en plus jeunes. Sur des photos de suspects consultés par le JT de TF1, prises lors d'arrestation récentes, les jeunes semblent âgés d'une quinzaine d'années tout au plus. Et beaucoup de ces mineurs sont déjà multirécidivistes. Pendant leur interrogatoire, ils restent la plupart du temps mutiques et n'expriment aucun remords.