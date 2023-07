14-Juillet : Gérald Darmanin salue une "baisse" des dégradations par rapport à 2022

Aucun relâchement n'est envisagé ce 14 juillet. Le dispositif déployé jeudi soir doit être à nouveau reconduit pour la nuit de vendredi à samedi. Pour la première fois un 14-Juillet, les forces spéciales du Raid, du GIGN et de la BRI, ainsi que les hélicoptères et les véhicules blindés de la gendarmerie sont engagés dans les communes les plus sensibles. À Paris, environ 10.000 policiers et gendarmes sont sur le terrain, dans la capitale et ses départements limitrophes.