VIDÉO - 1500 cigarettes produites à la minute… À Toulouse, un atelier clandestin démantelé

En 2022, les douaniers ont saisi 650 tonnes de cigarettes et de tabac de contrebande. En plus du trafic, les trafiquants fabriquent désormais des cigarettes dans des usines clandestines, directement en France. L'une d'entre elles a été démantelée en début de semaine à Toulouse.

Elle fonctionnait à plein régime toute la nuit depuis au moins trois mois. Plus de 1500 cigarettes étaient fabriquées clandestinement toutes les minutes. Dans la matinée du lundi 18 décembre, la police toulousaine a perquisitionné un hangar et a découvert une usine dédiée à la contrefaçon de tabac. "On y découvre trois machines, qui servent à fabriquer les cigarettes à partir de tabac brut. On y découvre 576 kilos de tabac et tout ce qui permet de passer du tabac brut à la cigarette est présent dans cet atelier", nous explique le commissaire Thierry Suau, chef de la division Toulouse rive gauche.

Une filière très organisée

En surveillant un local, au fond d'une petite allée, les enquêteurs vont réussir à remonter un vaste réseau orchestré par cinq hommes venus d'Azerbaïdjan, du Maroc, du Kazakhstan ou encore d'Ukraine. Le tabac était acheminé depuis la Pologne, pour être transformé en France. Les paquets de cigarettes étaient revendus à moins de cinq euros, dans la région de Toulouse et de Nantes. "Ils sont là pour faire un maximum d'argent en un temps déterminé, fabriquer un maximum de cigarettes et les écouler le plus vite possible. Ensuite, ils déplacent les machines dans un autre endroit", nous explique une source.

Le phénomène des usines clandestines de tabac est plutôt récent en France. La première du genre a été démantelée par les douanes en 2021. À Rouen, en janvier 2023, les gendarmes ont cette fois saisi 55 tonnes de cigarettes contrefaites. Alors que le prix du paquet augmente en France, la contrebande s'accélère. Produire directement en France est une opportunité pour les trafiquants. "Ils font des économies de logistique et de transport en rapprochant les lieux de production des marchés de consommation. Ils recrutent des ouvriers qui sont souvent en situation irrégulière", analyse pour nous Corinne Cléostrate, directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la Fraude à la direction générale des Douanes.

Les cinq personnes arrêtées près de Toulouse ont été présentées à un magistrat. Elles risquent 10 ans de prison et 500.000 euros d'amendes.