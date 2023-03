VIDÉO - 4500 euros de carburants dérobés : la colère de professionnels bretons victimes de vols

Les zones industrielles et les chantiers sont particulièrement ciblés. Une autre entreprise bretonne en a également fait les frais, cette fois à Bain-de-Bretagne : les camions de la société 35 transports & Entreposage ont été siphonnés à cinq reprises sur son parking. "Ils placent une pompe sur chaque réservoir, avec un jerricane dessous, c'est relativement facile et rapide", déplore la co-dirigeante Nadège Jolivel.

Sur les conseils de la gendarmerie, elle a investi pour mieux sécuriser son site : "on a renforcé l'éclairage de nuit, ajouté une butte de terre pour rendre l'accès plus difficile par l'arrière de la cour, et puis on a renforcé le grillage", liste-t-elle. Un "effet mille-feuilles", explique la responsable, visant à "empiler les difficultés pour rendre le site plus difficile d'accès". Mais cela n'est toujours pas suffisant : deux semaines plus tôt, en pleine nuit, 1200 litres de carburant ont été à nouveau dérobés.