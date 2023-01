9 mois de prison pour une restauratrice qui avait servi un tacos contenant des asticots

Le 21 mai 2022 la gendarmerie avait inspecté le restaurant "à la suite du signalement d’une cliente qui avait retrouvé des asticots dans son tacos" rappelle le procureur. "Les militaires avaient alors découvert, outre des préparations et restes d’aliments sans protection, de nombreux aliments avec des dates de péremptions dépassées ou non indiquées et notamment des fruits de mer impropres à la consommation, des pains à burger avec des traces de moisissures et de la viande en état de décongélation" déroule-t-il. "Par ailleurs, l’un des deux salariés contrôlés n'avait pas été déclaré ni même fait l'objet d'un contrat de travail", termine-t-il.