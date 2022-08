À 19 ans, un pompier poursuivi pour avoir allumé 31 feux

C'est de la colère et du soulagement ce lundi matin à Lesparre-Médoc (Gironde). C'est dans cette commune qu'habite le pyromane présumé, un étudiant de 19 ans. "Ces gens-là, il faut les arrêter, il faut les stopper. Ce n'est pas possible de détruire la nature. C'est une honte et ces gens-là, on devrait vraiment les punir ", rapporte un habitant.