VIDÉO - "À 30 minutes près, on n'était plus là" : stupeur et interrogations après l'explosion d'un camion-citerne en Haute-Savoie

C’est un collégien, Thémis, 14 ans, qui a filmé la scène. Il a eu la peur de sa vie. "On sentait la chaleur qui montait (...). Quand j'ai vu le camion, je me suis dit que c'était peut-être du gaz et on a tous dit au chauffeur de continuer tout droit, parce qu'on avait peur que ça explose. À 30 minutes près, peut-être qu'on n'était plus là...", raconte le jeune homme.

Déployés sur place, les sapeurs-pompiers ne parviennent pas à éteindre les flammes. "Alors que nous sommes en train d'engager des reconnaissances, pour vraiment affiner notre périmètre sur les maisons qui sont sur la partie haute, la citerne explose", explique le capitaine Alexandre Ravel, commandant des opérations de secours. Selon le maire de la commune, c'est le sang-froid du conducteur du camion qui a permis d'éviter le pire, alors qu'il a continué sa route autant que possible pour s'éloigner des habitations de Fillinges. Dans cette commune périurbaine, située sur la route de Genève, les habitants sont convaincus que la catastrophe a été évitée de justesse.