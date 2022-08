À Biarritz, un adolescent sauve une famille de la noyade

Il a à peine 12 ans et c’est déjà un héros. Dimanche dernier, Julien Roumat s’est amusé dans les vagues avec sa planche quand des cris l’ont alerté derrière un rocher. “Le père avait les jambes complètement tétanisées donc il ne peut plus nager”, raconte-t-il. Le courant a été important. Ballotés par les vagues, les vacanciers étaient à bout de force. Ils n’ont plus avancé.