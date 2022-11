À Douai, les habitants de sept immeubles relogés après la découverte d'une fissure préoccupante

C'est une femme qui a découvert la fissure de plusieurs centimètres à l'intérieur d'un immeuble, et elle a donné l'alerte lundi. Tout de suite, les pompiers ont évacué les habitations, fait couper l'électricité de tout le quartier et la police a fermé l'accès de la rue. Des mesures immédiates après l'effondrement de deux immeubles à Lille il y a quelques jours. "Ce sont des mesures parapluie qui sont nécessaires, un peu brutales, mais on préfère ces mesures à une catastrophe", explique un habitant.