VIDÉO - À La-Roche-sur-Yon, deux élèves soupçonnés de harcèlement interpellés dans leur lycée

Suspectés de harcèlement, deux adolescents en classe de première, âgés de 16 et 17 ans, ont été interpellés dans la matinée, mardi 26 septembre par la police, dans le bureau de la proviseure d'un lycée en Vendée. "Ce matin, on était en cours et vers 9h15, il y a une surveillante qui est venu chercher un élève de ma classe et qui lui dit de prendre ses affaires parce qu'il était convoqué. Ensuite, on ne l'a pas revu de la journée, on n'a eu aucune nouvelle de lui", nous explique une élève dans le reportage en tête de cet article.