VIDÉO - Mayotte : le démantèlement du bidonville Talus 2 a commencé

Pour certains habitants, l’évacuation est brutale. "Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme... je ne sais pas", nous confie une habitante en larmes. 86 familles y vivaient, les autorités en ont relogé 40 provisoirement, uniquement les Français et les étrangers en situation régulière.

L’opération devait débuter il y a un mois, mais elle avait été suspendue par la justice. Après une bataille juridique, les 1800 gendarmes et policiers déployés sur l’île vont maintenant sécuriser les chantiers de démolition.