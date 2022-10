À Paris, le corps d'une fillette retrouvé dans une malle : ce que l’on sait de l’enquête

Vendredi 14 octobre au soir, le corps sans vie d'une jeune fille âgée de 12 ans a été retrouvé, recroquevillé dans une caisse en plastique avec les membres entravés, au pied d'un immeuble de la rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, a appris le service police-justice de TF1/LCI de source judiciaire, confirmant des informations de CLPress.

Six personnes sont en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de la PJ parisienne, dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet. Il s’agit de trois personnes se trouvant à proximité des lieux, dont le sans-abri ayant découvert la valise, et d’une femme, interpellée plus tard à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Deux autres personnes ont été interpellées et placées également en garde à vue, a complété dans l'après-midi une des sources proches du dossier.

Si leur rôle reste à déterminer, voici ce que l’on sait sur les circonstances de ce drame.