Délit d'"homicide routier" : à quoi pourrait ressembler la mesure voulue par Gérald Darmanin ?

Une autre mesure est aussi à l'étude : renommer en "homicide routier" les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Gérald Darmanin dit travailler sur ce sujet avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il faut dire que la mise en examen de Pierre Palmade pour "homicide et blessures involontaires" ne passe pas pour les associations de défense des victimes de la route, qui demandent depuis longtemps la création d'un chef d'"homicide routier", repris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur.

"On peut effectivement avoir du mal à comprendre qu'une personne soit poursuivie pour un acte involontaire alors que les causes de son accident supportent des comportements volontaires. Volontairement, je vais m'alcooliser, volontairement, je vais prendre des stupéfiants, volontairement, je vais prendre mon véhicule. Mais au final, on va me poursuivre pour un fait involontaire qui est le fait d'avoir blessé ou tué quelqu'un", explique sur Europe 1 Rémy Josseaume, avocat du droit routier.

L'idée serait donc de criminaliser ces infractions, notamment lorsqu'il y a des prises de risque parfaitement connues, voire recherchées (conduite en état d’alcoolémie, après consommation de stupéfiants, grand excès de vitesse).