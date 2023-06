VIDÉO - Trois plaisanciers décèdent dans un naufrage au large de Boulogne-sur-Mer

Que s'est-il passé dans la mer à la tombée de la nuit ? Le maire s'interroge. Les trois personnes ont été retrouvées avec des gilets de sauvetage. La mer semblait pourtant calme lundi soir. "Quand on est pêcheur confirmé, que soit la plaisance ou même professionnel, non, il n'y a pas de risque potentiel. Les causes de l'accident ? Je ne peux pas affirmer ce qui s'est passé", explique Stéphane Pinto, maire (SE) d'Ambleteuse (Pas-de-Calais). Deux enquêtes sont en cours. Elles sont diligentées par les Affaires maritimes et la Gendarmerie maritime.