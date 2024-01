VIDÉO - Accident de bus dans l'arrière-pays niçois : comment le chauffeur a-t-il pu être autorisé à conduire ?

Un bus de la métropole de Nice a chuté, vendredi matin, sur une voie ferrée, à Levens (Alpes-Maritimes). Deux adolescents, à bord, ont été blessés. Le conducteur, lui, a été testé positif à la cocaïne et au cannabis et avait des antécédents pour conduite sous l'emprise d'alcool.

Écrasé sur le flanc, en contrebas de la route. L'image est impressionnante, mais à quelques centimètres près, la chute de ce bus aurait pu se prolonger plus bas encore. Peu avant 9h, vendredi 12 janvier au matin, un car circulant de Nice vers plan du Var, dans les Alpes-Maritimes, a heurté une falaise avant de franchir le parapet et de sauter dans le vide. Une chute de cinq à six mètres qui laisse trois miraculés. Car ce jour-là, contrairement à d'habitude, le véhicule est vide. Seuls deux adolescents sont à son bord ainsi que le chauffeur. Si l'un des deux jeunes est gravement blessé, le second et le conducteur, eux, n'ont que des blessures plus légères.

Selon les enquêteurs, l'homme âgé de 35 ans conduisait sous l'emprise de stupéfiants, cocaïne et cannabis. L'individu a également des antécédents de conduite en état d'ivresse. De quoi provoquer la colère des responsables locaux. "C'est inadmissible", tempête Antoine Véran, maire de Levens dans le reportage en tête de cet article. La compagnie de bus Lignes d'Azur, elle, dit ne pas être au courant de ces faits.

Sur ce trajet, elle affirme avoir recours à un sous-traitant. "Nous n'avons pas de moyens après le recrutement d'avoir accès à ces données. Ça fait partie à mon avis des angles morts de la législation", explique à Gaël Nofri, président de la régie de transports Lignes d'Azur et adjoint à la mairie de Nice. Selon le parquet, le chauffeur sera placé en garde à vue dès que son état de santé le permettra.