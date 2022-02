Accident de chasse : émotion dans le village de la victime

L'ambiance est lourde ce matin dans les petites rues de Flagniac (Aveyron). Les habitants sont encore sous le choc, abasourdis après l'annonce du décès de Mélodie, qui est née et a grandi ici. Un millier d'habitants à peine, et autant de personnes touchées par le drame survenu samedi après-midi. Que ce soit son père, David, ou son grand-frère, Maxime, tout le monde a déjà croisé Mélodie et sa famille.