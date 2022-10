Accident de chasse : une balle perdue dans la cabane d'un enfant

Selon la loi, il est interdit aux chasseurs de tirer en direction des chemins et des habitations, et à hauteur d'homme. Alors, la réglementation serait-elle trop souple ? Pour André Mugnier, président de la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie, il ne s'agit que d'un cas isolé. Le chasseur, aujourd'hui privé de son arme, risque une suspension de son permis de chasse et jusqu'à 800 euros d'amende.