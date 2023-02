Affaire Pierre Palmade : le parquet requiert le placement en détention provisoire de l'humoriste

Vendredi dernier, un peu avant 19 heures, la voiture conduite par Pierre Palmade a percuté de plein fouet à hauteur de Villiers-en-Bière, un véhicule avec à son bord un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur âgé de 27 ans et enceinte. Celle-ci, dont le pronostic vital n'est plus engagé, a perdu son bébé, une petite fille qui devait naître le 14 mai prochain.

"L'autopsie réalisée n'a pas permis d'établir si cet enfant était né vivant. Une expertise supplémentaire a été ordonnée sur ce point", informe Jean-Michel Bourlès.

Le père de famille et son fils sont toujours hospitalisés en réalisation dans un état grave.