VIDÉO - Gendarmes fauchés sur l’A13 : ce qu’il s’est passé

Un terrible drame. Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre, quatre gendarmes ont été fauchés sur l’autoroute A13 à hauteur de la commune de Saint-Mards de Blacarville (Eure). Il était 2h50 lorsque des enquêteurs de la section de recherche de Rennes arrêtent deux trafiquants de drogue. Selon le ministère de l’Intérieur, l’interpellation se déroule normalement.

Les gendarmes appellent un dépanneur pour évacuer la voiture des suspects et un patrouilleur pour sécuriser l’opération lorsqu’un camion de 40 tonnes percute le dispositif. Six véhicules sont impliqués. "C’est un de nos confrères qui était en intervention de dépannage et il semblerait qu’il y ait un poids lourd qui soit venu percuter les véhicules en protection du dépanneur et le dépanneur qui faisait l’intervention. Les véhicules sont très gravement accidentés quand même. Le véhicule de patrouilleur a été projeté sur plus de 150 mètres", explique Cyril Durand, dépanneur.