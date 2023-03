Pas de prison pour Pierre Palmade : "Ça nous fait mal au cœur", réagit la famille des victimes

La cour d’appel a retenu que l’état de santé de Pierre Palmade n’était pas incompatible avec un maintien en détention. Alors, pourquoi le contrôle judiciaire plutôt que la prison ? "Il n’est pas exceptionnel que les délinquants routiers ne soient pas incarcérés et soient mis sous contrôle judiciaire parce qu’on estime que ce serait extrêmement disproportionné d’incarcérer quelqu’un et que le principe reste évidemment la liberté, et non pas la détention", explique Maître Rémy Josseaume, avocat en droit routier.