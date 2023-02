Accident de Pierre Palmade, addiction fatale

Juste après la collision, des témoins affirment avoir vu deux passagers sortir de la voiture de l'humoriste et prendre la fuite. Les individus ne seront identifiés et interpellés que quelques jours plus tard. Pierre Palmade fait l'objet le soir même d'une analyse toxicologique qui révèle qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Une drogue avec laquelle il entretient une liaison dangereuse depuis le début de sa carrière.