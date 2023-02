VIDÉO - Accident de Pierre Palmade : que s'est-il passé ?

Vendredi soir, à 22h30, les dépanneuses évacuent les voitures impliquées dans l'accident, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. L'état des véhicules témoigne de la violence du choc. Dans une Renault Laguna se trouvaient une femme enceinte, son frère, et son enfant âgé de six ans. Pierre Palmade, lui, conduisait la Peugeot 3008 que l'on voit passer, complètement détruite.