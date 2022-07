Accident de poneys en Ille-et-Vilaine : 15 enfants blessés

Ils étaient en route pour le champ. Ils étaient 25 enfants accompagnés par des adultes et une vingtaine de poneys. Soudainement, l'animal en tête fait demi-tour et entraîne les autres avec lui, bousculant et renversant tout le monde. Résultat, 15 enfants, dont trois en urgence absolue, et 2 encadrantes sont blessés. Selon le professeur Louis Soulat, chef du Samu de Rennes, leur état est stationnaire. Des bilans radiologiques ont confirmé des lésions consécutives à des coups de sabots, mais aujourd'hui le pronostic est favorable.