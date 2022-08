Accident de trottinette : deux adolescents tués à Lyon

L'accident s'est produit quelques minutes plus tôt, vers 18 heures lundi. En dépit des moyens de secours déployés, les deux victimes sont très rapidement décédées. Selon plusieurs témoins, ils étaient projetés à plusieurs mètres. Un riverain a donné l'alerte. Les deux adolescents de quinze et 17 ans circulaient sur une trottinette sans protection. Ils ont été percutés par une ambulance privée. Quelques minutes plus tard, un témoin découvre une scène glaçante.