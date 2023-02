Accident impliquant Pierre Palmade : l'humoriste positif à la cocaïne

Après une vive inquiétude vendredi soir, les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger, a annoncé sa famille dans un communiqué à l'AFP. Pierre Palmade avait été admis la veille "dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre" et "placé en service de réanimation", selon la même source.

Trois autres blessés graves sont toujours hospitalisés samedi. Parmi eux, un enfant de 6 ans et une femme, enceinte, qui a perdu le bébé qu'elle portait durant l'accident. Le parquet de Melun l'a confirmé, sans donner des précisions sur l'état de santé exact des autres victimes.