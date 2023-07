Accident du travail en Vendée, un jeune de 17 ans meurt après une chute de 40 mètres dans une carrière

D'après le récit des pompiers, rapporté par Ouest-France, le jeune homme conduisait un engin chargé d'une tonne d'eau quand le véhicule s'est renversé dans cette carrière où est extrait chaque année un million de tonnes de micro-diorite bleu, servant notamment à fabriquer des sables et des gravillons pour le béton.

Avec la bascule du véhicule, l'adolescent a alors été éjecté, et est tombé au fond de la carrière, remplie d'eau. L'engin de chantier est également tombé dans la retenue d'eau. Aussitôt, une vingtaine de pompiers, dont une équipe de plongeurs, et un hélicoptère de la gendarmerie ont été mobilisés. Le jeune homme a par la suite été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Il n'a pas pu être réanimé et a par conséquent été déclaré décédé par le médecin du Smur.