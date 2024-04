"J'espère qu'on va le revoir vite" : émotion à Bergerac après l'accident de Kendji Girac

Kendji Girac a été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse, selon nos informations. Hospitalisé dans un état grave ce lundi, son pronostic vital n'est plus engagé. Une équipe de TF1 s'est rendue à Bergerac, où le chanteur a grandi.

Le chanteur Kendji Girac a été grièvement blessé par balle au niveau de la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse (Landes). Selon nos informations, il a été pris en charge vers 5h30 par les secours sur une aire d'accueil de la communauté des gens du voyage.

Hospitalisé, son pronostic vital n'est plus engagé. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Parentis-en-Born avec l'appui de la section de recherches de gendarmerie de Pau.

"Surpris et meurtri"

Entendu par les enquêteurs, le chanteur aurait déclaré avoir acheté une arme la veille sur une brocante, d'après des sources proches à TF1-LCI. L’accident serait la conséquence d’une mauvaise manipulation de l’arme de la part du chanteur qui a été touché par balle.

À l'annonce de son hospitalisation, à Bergerac où ce dernier a grandi, l'émotion était palpable ce lundi. "On a grandi ensemble, on a fait pas mal de choses et j'espère que c'est pas fini et qu'on va le revoir au plus vite quand il sera sorti d'affaire", réagit une connaissance dans le reportage en tête de cet article. "J'étais surpris et meurtri parce que les souvenirs que j'ai de Kendji sont plutôt agréables, positifs", explique de son côté Pierre Labrunie, chargé de communication à la mairie de Bergerac.

Âgé de 27 ans, le chanteur vu sa carrière décoller en remportant la saison 3 de The Voice sur TF1. Il a depuis enregistré cinq albums.