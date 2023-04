VIDÉO - "Ça criait de partout" : le wagon d'une attraction du Futuroscope prend feu, deux blessés

Des cris de panique et des visiteurs dans un manège en flammes. Sur les images amateurs que montre la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus, on voit des membres du personnel du Futuroscope de Poitiers intervenir très rapidement et une personne s'emparer d'un extincteur pour éteindre les premières flammes.

L'accident est survenu vers 10h30 ce vendredi matin, quelques minutes après l'ouverture du manège. Il s'agit de la montagne russe Objectif mars, l'une des attractions phare du Futuroscope. Plusieurs personnes attendaient leur tour lorsqu'elles ont vu arriver le wagon en feu avec deux personnes à bord.