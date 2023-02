VIDÉO - Assignation à résidence : quelles contraintes pour Pierre Palmade ?

L’ordonnance délivrée par le juge fixe par exemple les horaires auxquels le comédien est contraint d’être dans sa chambre. Il est également nécessaire qu'il ait une prise en charge adaptée aux produits consommés et adaptée à son degré de dépendances. Car un sevrage comporte des risques, selon la psychologue clinicienne Laure Westphal. "Cela peut engendrer des symptômes en soi, le fait d'arrêter. Cela provoque aussi parfois une forme de souffrance aigüe. Parfois, des traitements sont administrés pour réduire l'irritabilité, les insomnies, l'anxiété, les symptômes de dépression", explique-t-elle dans la vidéo en tête de l'article.

Dans le cas de Pierre Palmade, il s’agit de soigner une addiction de plus de 30 ans. Le comédien doit obligatoirement porter en permanence un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure, considérée par la justice comme équivalente à de la détention, peut-être prise pour une durée de six mois renouvelables trois fois et ne peut dépasser deux ans.