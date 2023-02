Accident impliquant Pierre Palmade : le domicile de l’humoriste en Seine-et-Marne perquisitionné

L’enquête sur l’accident routier impliquant Pierre Palmade se poursuit en Seine-et-Marne, avec la perquisition, ce dimanche 12 février, du domicile de l’humoriste, situé à Cély-en-Bière. Près de deux jours après le grave accident mettant en cause l’humoriste, testé positif à la cocaïne depuis, la perquisition a été menée au début de la matinée, et ce, jusqu’en milieu d’après-midi par près d’une vingtaine de policiers et de gendarmes, selon une source proche de l’enquête à l’AFP.

L’humoriste, qui n’est plus en danger selon les informations fournies par sa famille, est désormais visé par une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.