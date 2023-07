VIDÉO - Accident mortel dans le Var : que sait-on au lendemain du drame ?

Le pronostic vital de la fillette est toujours engagé, au lendemain de l’accident au cours duquel celle-ci et son père ont été gravement blessés lorsqu’une structure gonflable a été emportée par le vent à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. L’homme est décédé dimanche en fin de journée, a indiqué ce lundi le parquet de Draguignan.

"On était dans le jardin avec mes quatre amis, on a vu la structure s’envoler au-dessus des arbres. On est tout de suite sortis avec mes amis pour porter secours parce qu’il n’y avait pas encore les pompiers", raconte une voisine interrogée dans le reportage en tête d'article. "Les gens criaient, après on a vu un homme à terre, je ne savais pas qu’il y avait une petite fille à côté", se souvient une autre. Les témoins disent avoir vu la structure être soulevée à une dizaine de mètres de haut.