Accident mortel dans les Yvelines : le chauffard alcoolisé mis en examen

Vingt et un ans, étudiant, avec un casier judiciaire vierge et 12 points sur son permis, il avait pourtant deux grammes d'alcool dans le sang au moment de l'accident. Pendant sa garde à vue, il a raconté aux enquêteurs avoir passé la soirée à boire chez différents groupes d'amis après une journée de travail. À sept heures du matin, il rentrait chez lui à un trajet d'une dizaine de kilomètres à peine. L'homme se serait endormi au volant et aurait dévié de sa trajectoire. Il dit être dévasté, mais n'avoir aucun souvenir.